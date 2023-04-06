Adana Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda kurum ve kuruluşla, sorunların tespiti ile çözümü için yoğun mesai harcadığı, görüşmeler gerçekleştirdiği Kadın Yaşam Merkezi üzerine çalıştığı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, KÖVED iş birliğinde, Adana’da depremden zarar görenlere ve deprem bölgesinden gelenlere destek vermek amacıyla çeşitli güçlenme çalışmaları yapmak üzere Kadın Yaşam Merkezi kurulması için çalışma başlattığı belirtildi. Çalışmanın planlayıcısı kadın koalisyonu, Türkiye genelinde çeşitli alanlarda kadın çalışmaları yürüten dernek, vakıf, kooperatif ve gruptan oluşan 150 bileşenli ve 20 yıldır çalışmalarına devam eden bir platform olduğu kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesinde ihtiyaçları ve kaynakları buluşturmak üzere kadın koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı kurulduğu, yol haritasının belirlendiği, afet alanında destek çalışmaları ve savunuculuk grupları oluşturulduğu ifade edildi.

Bu süreçte “Kadın Yaşam Merkezi Uygulama Modelleri” de geliştirildiği, İlk Kadın Yaşam Merkezinin Adana’da kurulmasının planlandığı aktarıldı. Adana Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında kurulacak merkezde, mevcut hizmet alanlarının kapsayıcılık ve kadınların ihtiyaçları gözetilerek değerlendirilmesi ve bu alanların merkez içerisinde düşünülen fonksiyonlarla desteklenerek kapsayıcılığının ve ihtiyaca cevap üretme kapasitesinin arttırılması hedeflendiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Kadın Yaşam Merkezleri aracılığıyla, depremzede kadınların temel ihtiyaçlara, ekonomik, istihdam ve sosyal desteğe erişimini sağlamak, afet acil durumlarında kadınların maruz kalabileceği sıkıntılara karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması, dayanışma ve sosyalleşme ortamlarında bir araya gelmeleri aynı zamanda çamaşır yıkama ve duş ihtiyaçlarını giderecek mekanların da kurulması tasarlanıyor. Merkezde yapılacak çalışmaları planlamaya destek olması açısından Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, KÖVED temsilcilerinden oluşan bir grup tarafından 30-31 Mart tarihleri arasında Hatay ve ilçeleri ile Mersin’de çeşitli gözlem ve görüşmeler gerçekleştirildi. 30 Mart 2023 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığından kentin göç durumuna ilişkin bilgi alındı. Mersin Barosu’ndan yöneticiler ve avukatlar ile Mersin Günebakan Kadın Derneği ile bir araya gelinerek, deprem felaketinde hak ihlallerinin önüne geçilmesi, konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 31 Mart 2023 tarihinde, Hatay merkezde hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ve Hatay Deprem Dayanışması, TTB, SES, Kadın Örgütleri, Samandağ’da, Samandağ Kadınları Dayanışma Derneği ve çadır kentler ziyaret edildi. Samandağ’da farklı inanç grupları ile görüşülerek bu süreçte yaşadıkları zorluklar konusunda durum tespiti yapılmaya çalışıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından Arsuz’da kurulan “Bodrum-Arsuz Kardeşlik Kenti” ziyaret edilerek depremden sağ kalanlar ve hizmet sunucular ile görüşmeler yapıldı"denildi.

Görüşmelere Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, Sosyolog Elif Uras, KÖVED Başkan Yardımcısı Kadem Doğan, kadın koalisyonu adına İlknur Üstün, Gül Erdost, Nurcihan Temur, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu ve tıp fakültesi öğrencilerinin katıldığı belirtildi.