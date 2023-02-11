Adana’da depremde ölen 500’den fazla vatandaş için Kabasakal Mezarlığında yeni mezar yerleri açılıyor.

Adana’da depremde ölen 500’den fazla vatandaş için Kabasakal Mezarlığında yeni mezar yerleri açılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Adana’da da ağır bir şekilde hissedilen depremde 12 bina yıkıldı. Yıkılan binalarda 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Kabasakal Mezarlığında çok sayıda yeni mezarlar açıldı. Açılan mezarlara bir taraftan defin yapılırken iş makinalarıyla yenileri de açılmaya devam ediyor. Depremde ölen yakınını toprağa veren vatandaşlar gözyaşı döküp ağıt yaktı. Bu çalışmalar dron ile de görüntülendi.