Adana’da yıkılan 12 apartmanın da 2000 yılından önce inşa edildiği belirlendi.

Yıkılan binaların kolonlarından numuneler alındı. Kolonların inşaat yönetmeliğe uygun olup olmadığı belirlenecek.

Savcılar yıkılan 12 binanın enkazında olay yeri yeri inceleme polisi ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başsavcılık soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirdi. Ayrıca bu savcıların yanında 3’er profesör ve laboratuvar uzmanı görevlendirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremde Adana’da yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı.

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