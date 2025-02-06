Adana’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı. Aileler, yakınları için gözyaşı döküp karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki Alpargün Apartmanı’nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Depremlerde yakınlarını kaybeden aileler yaptıkları konuşmada, apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün’ün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, tek kusurlunun müteahhit olmadığını, denetim yapan belediye görevlilerinin de cezalandırılması gerektiğini istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise depremlerden sonra Adana’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ve dava süreçlerinde de duruşma günleri ailelerin yanında olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından depremde yakınlarını kaybeden ailelerin aralarında bulunduğu katılımcılar yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un yanı sıra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.