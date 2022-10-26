Ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin Adana’da olduğunu belirledi. 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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