Toros Dağlarında karların arasında objektiflere yansıyan dağ keçileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kış mevsimiyle beraber Aladağlarda yoğun kar yağışı sonrası göz kamaştıran beyaz kar manzarasında yiyecek arayışına geçen, Torosların kar güzelleri olarak adlandırılan dağ keçileri, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fotoğraf kamerası objektiflerine yansıdı. Dağ keçilerinin sürü halinde dolaşırken ki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Karların arasında dağ keçileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: iha