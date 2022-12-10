Adana’nın Kozan ilçesinde traktöre takılan çift römorkun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 34 işçi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde traktöre takılan çift römorkun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 34 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan ilçesine bağlı Baltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Kayhan fidan dikim için çifte römork taktığı traktörüne sabahleyin işçi topladı. Daha sonra Baltepe Mahallesine ormanlık alana gelerek işçileri indirip fidan dikmeleri sağladı. Saat 14.00 gibi de işçileri tekrar toplayıp dönerken römorkların devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, römorklarda bulunan 34 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Kozan Devlet Hastanesine ve Adana’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların çoğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.