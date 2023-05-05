Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından canlı hayvan satıcılarına eğitim verildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Canlı Hayvan Nakillerinde, Satışında Yetki ve Yeterlilik Belgesi Eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonu’nda 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" ve 18 Ocak 2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince düzenlenen eğitime 165 kursiyer katıldı.

Eğitim başlangıcında konuşan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, canlı hayvanların nakilleri sırasında refahının korunmasının önemli olduğunu belirterek, bunun hayvanın stresine ve et kalitesine önemli düzeyde etkisi olduğunu vurguladı.

İl Müdür Yardımcısı Efe Güler ise kısa bir süre önce ortaya çıkan şap hastalığının hayvan nakillerinin kurallara göre yapılması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda hayvan hareketliliğinin artacağını, yönetmelikler çerçevesinde nakillerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Eğitimde kursiyerlere hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması, nakliyecilerin sorumluluk ve yükümlülükleri, nakil araçlarına ilişkin genel şartlar, hayvanların nakliyesinde hayvan davranışları ve muamelenin stres ve et kalitesi üzerine etkisi, bakıcıların nitelikleri, sürücüler için araçları iyi kullanma teknikleri, satıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek.