Toroslar EDAŞ, Adana’da ivedilikle tamamladığı deprem kaynaklı arıza onarım faaliyetlerini, kurulan çadır kentler için yürüttüğü enerji sağlama çalışmalarıyla sürdürüyor. Adana’da Sokak ve şehir aydınlatmalarının tamamı yanar duruma getirildi.

Toroslar EDAŞ, Adana’da ivedilikle tamamladığı deprem kaynaklı arıza onarım faaliyetlerini, kurulan çadır kentler için yürüttüğü enerji sağlama çalışmalarıyla sürdürüyor. Adana’da Sokak ve şehir aydınlatmalarının tamamı yanar duruma getirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Adana’da deprem kaynaklı oluşan ve hızlıca onardığı elektrik arızalarının ardından, depremden bu yana kurulan çadır kentlere de enerji sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği illerden Adana’da, depremi takiben ivedilikle uygulamaya aldığı afet planları kapsamında bir yandan arızaları giderirken, diğer yandan da arama kurtarma faaliyetleri için gerekli enerjiyi sağlayan şirket, depremde evlerini kaybeden veya evlerine giremeyen vatandaşlar için kurulan çadır kentlerin de enerjisini sağladı.

Böylece şirket, hızlıca giderdiği şehir aydınlatması ve şebekedeki arızların ardından vatandaşların çadır kentlerde aydınlatma ve ısınma gibi acil ihtiyaçları için gerekli enerji arzını karşıladı.

Öte yandan bu süreçte trafo, direk, iletken, aydınlatma armatürü, saha dağıtım kutusu ve pano gibi tüm ihtiyaçları hızla karşılayan şirket, bu sayede ilgili kurumlarla yürüttüğü koordinasyon çerçevesinde, yeni kurulacak çadır ve konteyner kentler için gelen talepleri de karşılayabiliyor.

76 çadır kentte 2 bin 762 çadırın enerjisi sağlandı

İlde farklı büyüklüklerde kurulan 76 çadır kentte yer alan 2 bin 762 çadırın başta ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını ilkin jeneratörlerle karşılayan şirket, şu anda bu noktaları şebekeden besleyebiliyor. Şirket çadır kentlerin yakınına konumlandırdığı trafolar, kentlerin içine yerleştirdiği direk ve çektiği iletkenlerle çadır kentlerde güvenli yerleşimi sağlıyor.

Şirket; Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte diğer elektrik dağıtım şirketleri ve yüklenici firmalardan gelen destek ekipleri de dâhil olmak üzere 3 bin 167 saha çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Saha çalışmalarında 107 kamyon, 198 sepetli araç, 969 pick-up ve toplam gücü yaklaşık 41 bin kilovata ulaşan farklı büyüklüklerdeki 2 bin 472 jeneratör kullanılıyor.