Siirt’in meşhur lezzetlerinden büryan kebabını Adanalılarla buluşturan Cihangir Korkmaz, günde 4-5 kuzu bitirmesine rağmen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Siirt’in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte özel yapılan tandırlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Adana’daki Cihangir Kebap’ın sahibi Cihangir Korkmaz ise Siirt’in tescilli lezzetini Adana’daki işletmesinde sunmak istedi. İş yerine özel tandır hazırlayan Korkmaz, Siirt’ten özel büryan kebabı ustaları da getirdi.

Sosyal medya sayesinde de tanıtımını yapan Korkmaz, siparişlere yetişememeye başladı. Günde 4-5 kuzunun bittiğini söyleyen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Cihangir Korkmaz, "Adanalılar büryanı çok seviyor. Büryan da yağlı, Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var. Yaz ayları geliyor, talebin daha da artacağına inanıyorum" dedi.