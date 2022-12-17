Adana’da gece otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü.

Adana’da gece otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus K. yemek yedikten sonra otomobiline bindi. Bu sırada otomobilin etrafına gelen zanlı ya da zanlılar tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Şeyhmus K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Çok sayıda tabanca kovanın olduğu olay yerinde otomobilde 7 isabet tespit edildi. Polis zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Şehymus K.’nın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.