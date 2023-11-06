Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 121 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 30 Ekim - 05 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 450 şahıs yakalanırken, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 20 çalıntı motosiklet, 95 ruhsatsız tabanca,12 kuru sıkı tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve 972 fişek ele geçirilirken, 38 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 7 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 1 şahsa adli işlem yapılırken 145 şahsa da 89 bin 465 TL idari para cezası kesildi.