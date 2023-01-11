Adana’da “Bir Evren: Yaşar Kemal’in Çukurovası” paneli düzenlendi.

Adana’da “Bir Evren: Yaşar Kemal’in Çukurovası” paneli düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Altınkoza A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanlığı tarafından “Bir Evren: Yaşar Kemal’in Çukurovası” adlı panel düzenlendi. Belediye tiyatro salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, “Bir süredir Yaşar Kemal günleri yapıyoruz. Bu günler anma değil aslında, gençlerle birlikte keşif süreçleri. Çukurova’dan yola çıkarak yaşamımızı zenginleştiren, güçlendiren, ufkumuzu tüm dünyaya açan zevkli keşif süreçleri. Bunun için her yıl Yaşar Kemal’den seçtiğimiz bu eserle yola çıkıyoruz. Bu yıl kitabımız Binboğalar Efsanesi. Bu roman, Yörüklerin iskanı ile yaşanan acıları anlatır. Romanın merkezinde bir kılıç vardır, bin yıllık geleneğin, birikimin, göz nurunun gururudur bu kılıç. Bu roman aynı zamanda o kılıca yüklenmiş bütün bir anı ve değer birikiminin yok olmasına duyulan acının anlatımıdır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak, ne söylesek hep eksik kalacak biliyoruz. Ancak onun adına yakışan tüm çalışmaları elimizden geldiğince destekliyoruz. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte yıllardır yürüttüğümüz değerli projeler bu bakış açısının ürünü. Bu projelerimizde gençlerimiz hep odak noktamız oldu. Yaşar Kemal’in bu coğrafyadaki izi gençlerimizin zengin kültürel geçmişimizle buluşmasında hep rehberimiz oldu. Onurumuz, gururumuz, binbir çiçekli bahçemiz Yaşar Kemal’i bir kez daha saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Panele konuşmacı olarak Muhsine Helimoğlu Yavuz, Metin Turan, Feryal Öney ve Mahmut Temizyürek katıldı. Yaşar Kemal günlerinin 10-20 Ocak tarihleri arasında atölye kayıtlarının alınması ile devam edeceği, atölyelerin başlangıcının 11 Şubat olarak belirlendiği belirtildi. Ayrıca atölye çıktılarının ve fotoğraf sergisinin de 11 Mart’ta gerçekleştirileceği belirtildi.