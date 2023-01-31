Adana’da jandarma ekipleri bir evde 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adana’da jandarma ekipleri bir evde 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesinde bir şahsın ikametinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Arama da, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram kubar esrar maddesi, 2 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.