Adana polisinin 28 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 26 milyon 193 bin makaron, 34 bin 600 litre akaryakıt, 6 bin 585 paket sigara ele geçirildi.

Adana polisinin 28 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 26 milyon 193 bin makaron, 34 bin 600 litre akaryakıt, 6 bin 585 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik 28 Eylül-24 Ekim’de belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 26 milyon 193 bin makaron, 34 bin 600 litre akaryakıt, 6 bin 585 paket sigara, 6 sigara doldurma makinesi, 2 bin 28 puro, 268 kilogram nargile tütünü, 300 elektronik sigara, 72 cep telefonu, 4 bin 228 cinsel içerikli ürün, 865 litre etil alkol ile 2 bin 65 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, 65 şüpheli de gözaltına alındı.