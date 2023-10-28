Adana’da bin 871 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kent genelinde gece boyu süren ve bin 871 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 585 aracı durdurarak arama yapan ekipler, farklı cinslerde 5 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 91 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 347 bin 799 lira para cezası kesilirken, 9 araç ise trafikten men edildi. 130 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, 4 iş yerine idari işlem uygularken 2 kişiye de bin 234 lira idari para cezası kesildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 32 kişiye ise toplamda 19 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 643 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi yakalarken, 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 21,53 gram esrar, 17,71 gram metamfetamin, 1,3 gram eroin, 70 adet uyuşturucu hap ve 10 litre kaçak içki ele geçirdi.