Adana’da Kurban Bayramı süresince acil sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için 72 istasyonda bin 44 personel, 1 helikopter ambulans ve 8 özel donanımlı ambulansın görev yapacağı bildirildi..

Adana’da acil sağlık hizmetlerinin Kurban Bayramı’nda kesintiye uğramaması için tedbirler alındı. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca, bayram süresince trafik kazalarına ve diğer olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

Kentteki 72 istasyonda bin 44 personelin görev yapacağı tedbirler çerçevesinde 1 helikopter ambulans ile 8’i özel donanımlı 102 ambulans hizmet verecek. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak görev de olacak.