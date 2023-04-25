Türkiye’de bal üretiminde ikinci sırada yer alan Adana’da geçen sene 12 bin 171 ton rekolte elde edilirken bu yıl 13 bin tonun üzerine çıkması beklendiği belirtildi.

Sebze-meyve üretiminde verimli tarım arazileriyle Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer alan Adana, kovan başına 25,6 kilogramlık bal verimiyle de zirvede bulunuyor. 481 bin 878 kovanla en fazla kovana sahip üçüncü il olan Adana, Türkiye’de bal üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor.4-5 sene önce yıllık 8-9 ton bal üretilen kentte, devlet destekleriyle arıcılık faaliyetleri arttı ve geçen sene 12 bin 171 ton bal üretildi. Desteklerin arttığı şehirde bu sene ise 13 bin tonun üzerinde bal rekoltesi beklendiği belirtildi.

“İlk bal üretimi Adana’da olacak”

Adana’nın bal üretiminde ülkede ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Yaklaşık 12 bin 500 kilogram bal üretiyoruz. Adana bal sektörünün merkezi halinde. İlimizde birçok balın üretimi, paketlenmesi ve pazara sunmasıyla ilgili firmalar var. Bunlar uluslararası ölçekte çalışıyor. Adana’daki arıcılarımızın bu yıl daha bereketli bir sezon geçireceğini düşünüyoruz. İklim böyle giderse Türkiye’deki ilk bal üretimini Adana’da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“Ciddi çalışan arıcı ve işletmeler yılda 3 ürün alıyor”

Ayçiçek ve narenciye balı için Adana’ya diğer bölgeden de arıcıların geldiğini anlatan Tekin, “Bizim arıcımız, ciddi çalışan işletmeler yılda 3 ürün alabilir. Bunun için bir engel yok. Arıcılarımız bunu yapıyor. Diğer bölgelerin arıcıları da ayçiçek ve narenciye balı için bölgemize geliyorlar. Bundan 5 yıl öncesine göre ilimizde yüzde 30 bal üretiminde artış var. Bunun da sebebi arıcılığın artık meslek olarak görülmesi ve artık bu işi yapanlar kaliteyi yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

“13 bin tonu geçmeyi hedefliyoruz”

Desteklerle birlikte Adana’daki bal üretiminin her geçen sene arttığının altını çizen Tekin, ,“Birde bölgemizde ciddi şekilde balı işleyip pazara sunan sektör var. Bunların da arıcılığın gelişmesinde önemli rolü bulunmakta. Bundan 4-5 yıl önce 8-9 bin ton bal üretirken bu sene 13 bin tonu geçeceğiz. Bizimde amacımız memleketimizin ihtiyacı olan balın önemli bir kısmını Adana’da karşılamak. İlimizde balı işleyip paketleyen firmalarımız uluslararası çalışıyor ve özellikle ihracat yönüyle ilimiz anılmakta. Ayrıca petek üretim merkezi de Adana’da var. Bunu bakanlığımızın kalkınma programları çerçevesinde destekledik. Şuanda Adana hem petek hem de bal üretiminde önemli bir yer tutmakta. Balında yurt dışına ihracı yapılarak döviz getirisi sağlanmaktadır”şeklinde konuştu.

“Arı zehrini yediniz mi bırakmanın imkanı yok”

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan İrfan Çetinkaya, “Arıcılık güzel bir meslek. Girdiniz mi daha bırakamazsınız. Arı zehrini yediniz mi bırakmanın imkanı yok. Dünyanın en güzel işi. Bu sene verimin bol olacağını düşünüyoruz. Bir de balı fazla almanın yolu arı ırkıyla ilgili. Saf ırk arılarla çalışırsanız verimi fazla alırsınız” diyerek bilgi verdi.