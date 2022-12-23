Adana’da babasını bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da babasını bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen D.Ö. (22) evin çatısına çıktı. Evdeki babası Abdulkadir Özer (59), oğlunun intihar edeceğini düşünerek yanına gitti. Oğlunu zorla eve götüren baba Özer, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen D.Ö. babasına saldırınca ikili arasında kavga çıktı. Özer, arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, babayı kanlar içinde yerde, oğlunu ise baygın halde buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan D.Ö., Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.