Adana’da “Atatürk ve Cumhuriyet” temaları kostümlerin yer aldığı Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne özel defile düzenlendi.

Tepebağ İmam Hatip Ortaokulunda, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile düzenlendi. Etkinliğe Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükkehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı kostümleri yer aldığı defile beğeni topladı. Defilenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çoksesli korusu tarafından 100. Yıl Marşı seslendirildi.

Program Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Cumhuriyet Sokağı” temalı oratoryo ile son buldu.