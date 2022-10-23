Kazada tırda bulunan şoför Rıdvan Karabük sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tonlarca asfalt yola döküldü. Yola dökülen asfalt nedeniyle otoyol girişi ulaşıma kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Adana-Ankara otoyolu Pozantı güney giriş tünelinde 15.30 saatlerinde meydana geldi. Rıdvan Karabük idaresindeki 33 DFC 69 plakalı asfalt yüklü tır, Adana istikametinden gelirken Pozantı güney girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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