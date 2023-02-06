Adana’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremde yıkılan Kubilay Apartmanı dron ile havadan görüntülendi.

Adana’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremde yıkılan Kubilay Apartmanı dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar hissedilmeye devam etti. Depremin ardından öğlen saatlerinde Adana’da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Depremle birlikte Adana’da birçok bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı Kubilay Apartmanı’nın bir bloğu çöktü. Enkaz dron ile havadan görüntülendi.