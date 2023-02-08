Deprem bölgesine Bulgaristan’dan gelen ekip de 2 tane arama-kurtarma köpeğiyle çalışmalara başladı. Köpekler enkazın üzerinde gezerek yaşayan kişilerin yerini tespit edip ekiplere yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adana’da 14 katlı ve 28 dairenin bulunduğu Zeray Apartmanı da yıkıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri 2 gündür aralıksız enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

Adana’da depremde yıkılan 14 katlı Zeray Apartmanı’nda enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma köpekleri de çalışmalarda görev alıyor.

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