Adana’da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Adana’da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 13 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Olayı gerçekleştirdiği andan itibaren, AFAD, İtfaiye ve vatandaşların arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışma anı ve enkaz havadan dron ile görüntülendi.

14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı 14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra kurtarıldı

Şuana kadar 4 kişi sağ kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.