Adana’de FETÖ’nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Adana sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün finans yapısına yönelik başlattığı soruşturmada Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul ve Manisa’da, 11 Aralık’ta, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya’dan Adana’daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti. Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.’nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.