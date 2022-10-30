Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, dairede çıkan yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adana’da bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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