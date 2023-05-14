Adana’da bir sitenin sakinleri tarafından ’Anneler Günü’ etkinliği gerçekleştirildi.

Seyhan İlçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bir site sakinleri tarafından ’Anneler Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte palyaço eşliğinde anne ve çocukları çeşitli yarışmalar yapıldı dereceye girenlere de ödül verildi.

Önemli günleri her zaman kutladıklarını aktaran Site Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tekin, “Sitemiz, her zaman milli günler, dini bayramlar ve Anneler Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu sayede monoton apartman veya site yaşamı sona ermekte, sadece asansörde karşılaşan site sakinlerimiz bu tür etkinliklerle birbirini yakından görmekte ve dostluklarını geliştirmektedirler. Sitemizde sıkıcı hayata son veriyoruz ve geleneksel komşuluk ilişkilerini yaşatıyoruz” dedi.

Aileler de çocuklarıyla birlikte güzel bir etkinlik geçirdiklerini aydetti.