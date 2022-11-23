Adana’nın Kozan ilçesinde akrabasının evinde öldürülen kişinin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden Osman C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli serbest kaldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde akrabasının evinde öldürülen kişinin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden Osman C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli serbest kaldı.

Kozan ilçesinde 21 Kasım günü sabah saatlerinde Medeni Nazlı adlı kişi, ziyarete geldiği akrabasının evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Nazlı cinayetinde, Kozan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sonucu polis ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman C., Erol D.N., Necati G., Erkan A. ve Hüseyin A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Osman C., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

İddiaya göre, cinayet gecesi aynı evde Osman C. ve kızının da olduğu, beraberindeki arkadaşları ile evde kalan Osman C.’nin, kızının evde taciz edildiği için cinayeti işlediği ileri sürüldü. Osman C.’nın 2019 ve 2021 yıllarında uyuşturucu ve cinayet nedeni ile tutuklandığı ve 1 ay önce denetimli serbestlik ile çıktığı öğrenildi.

Cinayetten daha önce de cezaevine giren Osman C., 21 Kasım günü Medeni Nazlı’yı öldürdüğünü ifadesinde belirtmesi üzerine bugün çıktığı Kozan Adliyesindeki adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.