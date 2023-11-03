Depremden etkilenen illerden olan Adana’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, vatandaşlar binaların çevresinde yıkılmadan önce de önlem alınmasını istedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana’da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı.

Şu anda merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yıkım işlemi sürerken, apartmanların yıkımları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınıyor. Ancak birçok ağır hasarlı binanın çevresinde yıkım öncesi önlem alınmıyor. Yıkımın kentte en çok yaşandığı Güzelyalı Mahallesi’nde ise vatandaşlar binaların yanından korkarak geçiyor. Ayrıca yıkım sonrası kalan bazı molozlar da temizlenmiyor ve çevre tozdan geçilmiyor.

“Binalara yıkım öncesi şerit çekilmeli”

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Güngör, “Hem yıkım öncesi hem de yıkım sonrası ağır hasarlı binaların çevresinde önlem alınmıyor. Sadece yıkım sırasında önlem alınıyor. Kaldırımlar kırıldı, yollar tahrip oldu ama hiçbir şekilde gerekenler yapılmadı. Ortada vatandaşlarımızın yürüyebilecek olduğu bir yol, kaldırım kalmadı. Ağır hasarlı binalar yıkım öncesi dahi şeritle çevrilmedi” dedi.

“Önlemler alınmalı”

Nuri Sürerdamar isimli vatandaş ise daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti. Sürerdamar, “Ağır hasarlı binaların yanından geçerken tedirgin oluyoruz. Önlem alınsa, şeritler çekilse daha iyi olur” ifadelerini kullandı.