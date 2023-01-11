Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğiyle “Kitap iyileştirir ” sloganıyla Adana Adliyesinde "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğiyle “Kitap iyileştirir ” sloganıyla Adana Adliyesinde "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı.

Yaklaşık 1 ay süreyle devam edecek olan kampanyada kitap bağışında bulunmak isteyenler Adana Adliyesi, M1 Adana Alışveriş Merkezi ve Çukurova Üniversitesinde kurulan stantlarda kitap bağışında bulunabilecek.

Bağış kampanyasına Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyon Üyesi Ender Genç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kasım Kılıç, cumhuriyet savcıları, hakimler, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, ceza infaz kurumu müdürleri, icra müdürleri, denetimli serbestlik müdürü, kurum il müdürleri ile personellerin katılımıyla gerçekleştirildi