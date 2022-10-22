Adana’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, kuryelik yapıp yurt dışından getirilen paraları üyelere dağıttığı öne sürülen 9’u tutuklandı.

Adana’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, kuryelik yapıp yurt dışından getirilen paraları üyelere dağıttığı öne sürülen 9’u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada Fetullahçı Terör Örgütünün yurt dışından üyelerine para gönderdiği ve bu paralarında kuryeler aracılığıyla dağıtıldığını belirledi. Bu çerçevede 18 Ekim günü şafak vakti operasyon başlattı. Polis operasyonda 16 zanlıyı gözaltına aldı. Polis, örgütün kuryeler aracılığıyla yurt dışından gelen paraları, FETÖ’nün dağılmaması için işlem gören şahıslara dağıttığını tespit etti. Yapılan operasyonda da evlerde çok miktarda dolar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan kurye olduğu öne sürülen 9 zanlı tutuklanırken, 2’si ev hapsi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.