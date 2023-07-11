Adana’da jandarma ekipleri motosikletli bir şüpheliden 8’i Roma dönemine ait gümüş yüzük, 96’sıda çeşitli dönemlerin gümüş ve bronz sikkesi olmak üzere 104 parça tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir motosikletli sürücüyü durdurdu. Motosiklet sürücüsünün üzerinde ve çantasında adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 96 adet Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait gümüş ve bronz sikke, obje, 8 adet Roma dönemine ait gümüş yüzük, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.