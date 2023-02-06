Adana’da büyük depremin ardından artçı depremde yıkılan Güzelyalı Mahallesi’ndeki 14 katlı apartmanda umutlu bekleyiş sürüyor.

Adana’da büyük depremin ardından artçı depremde yıkılan Güzelyalı Mahallesi’ndeki 14 katlı apartmanda umutlu bekleyiş sürüyor.

Saat 13.30 sularında artçı deprem ile yıkılan 14 katlı Belur Apartmanı’nda enkaz altında kalan 8 kişi için ekipler seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı anlar havadan ve karadan görüntülenirken, 11. katta bir kişi ile telefonla kurulan iletişim umutları yeşertti. 4 gencin ise araç içinde olduğu bilgisi üzerine enkaz altında kalan araçtaki 4 genç ve 11. katta bulunan kişi ile kurulan iletişim üzerine ekipler seferber olmuş durumda. Enkaz altında ses dinlemesi gerçekleştiriliyor.