Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana’da da büyük yıkıma yol açtı. Dün öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana’da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı. O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı. Enkazdan uçan parçalar otomobile isabet etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana’da da büyük yıkıma yol açtı. Dün öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana’da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı. O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı. Enkazdan uçan parçalar otomobile isabet etti.

Dün 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli büyük deprem 10 ilde yeni yıkımlara yol açtı.

Adana’da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü.

Görüntüler ise izleyenlere büyük şok yaşattı.