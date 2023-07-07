Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na alınan 70 itfaiye eri memuru yemin ederek görevine başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavında başarı sağlayanlar arasından liyakat esas alınarak itfaiye eri memuru alımı yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yemin töreninde yeni alınan itfaiye eri memurlarına ve ailelerine seslenerek önemli mesajlar verdi. Başkan Karalar, “İlk kez biz sınavla memur yapmak şartıyla itfaiye personeli alımını yaptık. Bu da Adana’da bir ilk” dedi.

Başkan Karalar konuşmasının devamında ise "Burada çalıştığınız sürece direkt insan hayatı, can ve mal kaybıyla ilgili görev alacağınız için teyakkuzda ve işinizi eksiksiz yapmalısınız. Bunu başaracağınızdan en küçük şüphem yok. Bu bir sorumluluk ve vicdan meselesidir. Sizin bir dakika geç kalmanız can ve mal kaybına neden olabilir. Akıllı, doğru ve hızlı müdahalenizle can ve mal kurtarmak gibi çok kutsal bir göreviniz var. 100 itfaiye eri daha almak için başvuruda bulunacağız. Emekli olanların yerine yeni personel almak ve kadromuzu takviye etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır’ diyor. Siyasi fark gözetmeksizin, herkesin görevini tam olarak yaptığı bir belediye için kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Törenin ardından yeni itfaiye erleri, itfaiye geleneği olarak ıslatıldı.