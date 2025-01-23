Adana’da kaçakçılık operasyonlarında 7 milyon 50 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 42 bin adet mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi.

Polis, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde kentte şüphelendiği 2 aracı otoyolda durdurdu. Araçlardan birinde 7 milyon 50 bin adet gümrük kaçağı makaron bulunurken diğer araçtan 502 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde bir adrese yapılan baskında 42 bin adet mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli ise gözaltına alındı.