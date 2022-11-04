Adana’da apartmanın 6’ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti.

Adana’da apartmanın 6’ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6’ncı katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.