Adana’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem sonrası şehir genelinde yürütülen incelemeler devam ederken şuana kadar ağır hasarlı 626 binanın tespit edildiği bildirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit ekipleri ile kent genelinde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana’da ekipler, çalışmalar çerçevesinde 91 bin 266 bina inceledi. Bunlardan 7’sinin acil yıkılması yönünde karar alındı. İncelemede binaların 626’sı ağır hasarlı, bin 556’sı orta hasarlı, 10 bin 390’ı az hasarlı, 71 bin 584’ü hasarsız olarak tespit edildi. 7 bin 90 binaya ise kilitli olduğundan girilemedi ve tespit yapılamadı.

Ağır hasarlı binaların 133’ünün Seyhan, 119’unun Yüreğir, 67’sinin ise Çukurova, diğerlerinin de farklı ilçelerde olduğu kaydedildi.