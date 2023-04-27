Adana’nın Kozan ilçesi ile Kayseri arasını 105 kilometreye düşürecek olan yolda 528 ve 327 metrelik iki tünel sürücülerin kullanımına sunuldu. Yolu kullanmaya başlayan sürücüler, 20 dakikalık mesafenin tünellerle 5 dakikaya düşmesi ile konforlu bir yolculuk yaşadıklarını ifade etti.

Adana’nın Kozan’ın ilçesi ile Kayseri’yi birbirine bağlayan 105 kilometrelik Mansurlu yolunda 528 metre ve 327 metrelik iki tünelin yapımı tamamlandı. Bağlantı yolu ve tüneller sayesinde Kozan ile Kayseri arasının 2,5 saate düşmesinin beklendiği kaydedildi. İki tünel bitirilmesinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Tünellerin hizmete kazandırılması ile ulaşımda büyük kolaylık yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, 20 dakikalık zorlu güzergahın 5 dakikalık konforlu bir yolculuğa düştüğünü kaydetti. Bölge sakinlerinden Yasin Avcı, “Burada zeminden kaynaklı sıkıntı vardı. İnşallah insanlarımız kazasız belasız burayı kullanır, devletimiz sağolsun” dedi.

Burhaniye’den Adana’ya geldiğini aktaran Mustafa Demirbağ ise, "Tüneller mükemmel oldu. Senelerdir gelip giderdik. Burası açıldıktan sonra rahata kavuştuk. Bizim için çok mükemmel” diye konuştu.

Öte yandan Kozan-Mansurlu güzergahında yol yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.