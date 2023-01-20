Kent genelinde 516 bin 775 öğrencinin bulunduğu belirtildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci İlkokulu’nda Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler, Adana Valisi Elban’ı, okul bahçesinde çiçeklerle karşıladı. Sınıfları gezen Vali Elban, öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi. Karne dağıtımından sonra öğrenciler Vali Elban ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adana’da eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 516 bin 775 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana Valisi Süleyman Elban, bir okulda öğrencilere karne dağıttı.

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