Adana’da piyasa değeri 44 milyon 512 bin TL olan 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçilirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak sigaraya yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda depo ve kamyonette 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların 44 milyon 512 bin TL piyasa değeri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.