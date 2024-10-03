Adana’da narkotik polislerinin torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 37’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 57 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda 683 gram esrar, 5 bin 12 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 216 gram bonzai, 269 gram bonzai hammaddesi ve 1 kilo 663 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.