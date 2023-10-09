Adana’da polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında 37 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler depoya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında H.G. isimli kişi gözaltına alınırken, depoda 37 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.