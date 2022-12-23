DSİ tarafından Adana’da 33 bin 330 dekar arazide kentte bir ilk olan otomasyonlu sulama sisteminin hayata geçirileceği bildirildi.

DSİ tarafından Adana’da 33 bin 330 dekar arazide kentte bir ilk olan otomasyonlu sulama sisteminin hayata geçirileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi. Adana ve ilçelerinde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi. Bu çerçevede İmamoğlu Sulamaları Otomasyon İşleri yapımında çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

DSİ’den yapılan açıklamada, "İmamoğlu Sulamaları çerçevesinde sulamaya açılacak olan 33 bin 330 dekar tarımsal arazi için Adana’da bir ilk olan ’İmamoğlu Sulamaları Otomasyon İşleri Yapımı’ projemizi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 2 bin 240 çiftçinin faydalanabileceği tarımsal sulama üniteleri kurulmaktadır. Aynı şekilde, sulama sahasında söz konusu hidrantlara (su dağıtım yapılarına) yeterli miktarda haberleşme istasyonları, gözlem/ölçüm istasyonları ve yapay zeka destekli yönetim cihazları entegre edilmektedir. Bu proje sensör tabanlı ve otonom su yönetim sistemine sahip ilk alan olma özelliği taşımaktadır. Kurulan sistemle çiftçilerin tarlalarının yanına gitmek zorunda olmadan, diledikleri zaman, diledikleri yerden, cep telefonlarından sisteme giriş yaparak, arazilerini sulayabilecekler veya sulamayı sonlandırabilecekler. Ayrıca sistem sayesinde tarlanın nem oranını, hava sıcaklığını ya da yağmurun yağma ihtimalini gerçek ve anlık veriye dayalı olarak takip edebilecektir. İmamoğlu Sulamaları çerçevesinde hayata geçirmekte olduğumuz otomasyonlu sulama sistemi sayesinde, açık sulama (vahşi sulama) sistemlerine göre ciddi su tasarrufu sağlamak mümkün olabilecektir. Hayata geçirmekte olduğumuz projelerle hedefimiz Türkiye Yüzyılında suda sıfır israftır" denildi.