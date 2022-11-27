Adana’da polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 31 milyon 924 bin adet doldurulmuş sigara, 8 milyon 159 bin makaron, 10 bin 260 paket kaçak sigara, 40 kilogram tütün ile otomatik sigara doldurma makinası ele geçirildi.

Adana’da polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 31 milyon 924 bin adet doldurulmuş sigara, 8 milyon 159 bin makaron, 10 bin 260 paket kaçak sigara, 40 kilogram tütün ile otomatik sigara doldurma makinası ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı. Uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. KOM ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda 31 milyon 924 bin adet kaçak doldurulmuş sigara, 8 milyon 150 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, bin 600 puro, 40 kilogram tütün ile otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı, 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.