Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Gaziantep-Adana otoyolunda düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur güven uygulamaları esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

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