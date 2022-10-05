Adanalı kebapçılar, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde 60 ton et tüketmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adanalı kebapçılar, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde 60 ton et tüketmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu sene 7-8-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Geçmişten geleceğe miras: Mutfak” temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı.

Geçen sene açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı festivale bu sene de yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, ziyaretçilerine Adana’nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

60 ton et satılması hedefleniyor

Kentteki kebapçılar da 3 gün boyunca 60 ton et satmayı, işlerinin açılmasını hedefliyor. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Aydın, 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin Türkiye’nin en büyük festivallerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Brezilya’da Rio Karnavalı var ama Adana Lezzet Festivali, Rio Karnavalı’nı da geçti. Çok kalabalık oluyor. Adana’ya festival harici de insanlar akın ediyor. Mesela biz hafta sonları iş yetiştiremiyoruz” diye konuştu.

Festival için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yaşar Aydın, “Ülke dışından, şehir dışından akın akın insanlar gelecek. Bizler de onlara Adana’mızı tanıtacağız. Adana’nın lezzetlerini, güzelliklerini göstereceğiz. Bu sene en az 60 ton et tüketileceğini düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, her zaman hazırız” dedi.