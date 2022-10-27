Seyhan Güney Yıldızı Stadı’ndaki Haluk Levent konserli Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Seyhan Güney Yıldızı Stadı’ndaki Haluk Levent konserli Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan’da başladığı Haluk Levent konserli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Seyhan Güney Yıldızı Stadı’nda devam etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl bir başka coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu yıl 99. yılı kutluyoruz ve Ceyhan’da, Seyhan’da, Kozan’da kutlamalar gerçekleştiriyoruz. 29 Ekim 2022 tarihinde de Aleyna Tilki kardeşimizin konser vereceği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştireceğiz. Uğur Mumcu Meydanı’na hepinizi bekliyoruz. Önce meşaleli yürüyüş sonra da konser var” dedi.

Cumhuriyet 99 yılda çok iş yaptı

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet 99 yılda çok iş yaptı, ülkeyi imar etti, ülkenin imarını yapan bütün tesisleri Cumhuriyet kurdu. Eksik kalan sorunlar var ülkede ama 2. yüzyılda bunların tamamı çözülecek. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada özel bir Cumhuriyet olduğunu, önemli bir felsefesi bulunduğunu, salonlarda değil savaş meydanlarında kurulduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ve gençlerin Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağından emin olduğunu ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sivil toplum kuruluşlarının liderleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Adanalılar katıldı.

Konuşmaların ardından Adanalılar, Adanalı sanatçı Haluk Levent’in şarkılarıyla eğlendi, Cumhuriyet Bayramını kutladı.