Adana’da sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44’te Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi.

Sabah 08.44’te meydana gelen depremin ardından Kozan merkezli 29 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

En büyüğü 4.4 büyüklüğünde olan artçıların en küçüğü ise 1.4 olarak ölçüldü.