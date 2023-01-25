Adana’da düzenlenen narkotik operasyonunda 28 bin 286 adet uyuşturucu hap, çok miktarda farklı uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edilen 23 bin 800 TL ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da düzenlenen narkotik operasyonunda 28 bin 286 adet uyuşturucu hap, çok miktarda farklı uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edilen 23 bin 800 TL ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinde desteğiyle Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde 3 şahsın evine operasyon yapıldı. Savcılıktan alınan kararla evlerde arama yapan ekipler 28 bin 286 adet uyuşturucu hap, 685 gram kokain, 269 gram metanfetamin, 57 gram kubar esrar maddesi, 13 gram amfetamin maddesi, 12 kilo 145 gram plaka esrar, 108 adet esrar taşımada kullanılan boş kese, 2 adet esrar taşımada kullanılan altı kesilmiş tüp, 1 adet hassas terazi ve 23 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.